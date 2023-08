Miss Bela do Flamengo divulga vídeo tomando banho e recebe oferta surreal

Rio - A Miss Bela do Flamengo Dillyene postou um vídeo tomando banho e em seguida bebendo champagne no Instagram nesta terça-feira (1). Logo em seguida, recebeu um mensagem por direct que chamou sua atenção."Uma mulher de cabelo limpo e champagne na mão não quer guerra com ninguém", escreveu na legenda.



Após a postagem, a influenciadora recebeu um direct de um árabe oferecendo R$ 500 mil por fotos de seus pés. "Recebi uma mensagem que me surpreendeu. Ele falava em inglês, por isso consegui entender e me assustei. O árabe estava pedindo para ver fotos dos meus pés em troca de R$ 500 mil. Não acreditei!", revela.



Apesar de ficar perplexa com a proposta, ela ainda não aceitou. "Ele queria as fotos antes e também pensei que fosse 171 (risos). Ainda não consigo acreditar nesse direct, parece brincadeira. Eu disse pra ele depositar pelo menos a metade. Estamos tentando um acordo. Quem sabe não role", detalha.