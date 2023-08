Sem liberação do Zenit, Wendel promete defender o Flamengo em 2024

Rio - Após semanas negociando com o Zenit, o Flamengo não conseguiu a contratação de Wendel. No entanto, de acordo com informações do portal "Goal", o volante, de 25 anos, prometeu para algumas pessoas próximas que será reforço do clube carioca na próxima janela de transferências que irá acontecer no ano que vem.

O Flamengo tentou a contratação de Wendel e de Claudinho na atual janela de transferências, porém, em ambas, o clube russo fez jogo duro e não aceitou as ofertas do Flamengo. Além deles, o Rubro-Negro também tentou o meia do River Plate, Nicolás de La Cruz.

Wendel foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Sporting, de Portugal, no fim de 2017. Após duas temporadas pelo clube lusitano, o brasileiro foi negociado com o Zenit, da Rússia, clube que defende no momento.