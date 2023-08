Ausência de conversa particular com Jorge Sampaoli teria gerado incômodo em Pedro

Rio - Após se ausentar na última segunda-feira, Pedro voltou aos treinamentos com o grupo do Flamengo na terça. O jogador, de 26 anos, e o técnico Jorge Sampaoli não tiveram uma conversa particular para aparar as arestas, e o fato teria gerado um incômodo no artilheiro do Rubro-Negro na temporada. As informações são do portal "UOL".

Segundo pessoas que estavam presentes no CT, Sampaoli seguiu com sua postura de ser frio diante do elenco, já conhecida no dia a dia, e ignorou os últimos acontecimentos. Nos bastidores, os relatos são de que o argentino costuma ser mais “na dele”. Além de Pedro, outros jogadores, como Pablo, Varela e Rodrigo Caio, são tratados com poucas palavras pelo técnico.



No caso de Pedro, por tudo que aconteceu no último sábado (29), o Flamengo o deixou à vontade para treinar separado e ser poupado do jogo de quinta-feira (3), contra o Olimpia, pela Libertadores. Porém, o camisa 9 quis seguir sua rotina normalmente com os companheiros. O tema foi tratado durante conversa com Marcos Braz na última segunda-feira (31), que acertou a volta do atacante aos treinos.



Entenda a polêmica com Pedro



Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto no vestiário, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29). O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.



Quando os dois atacantes entraram em campo, Sampaoli ainda tinha mais uma substituição. Mesmo assim, Pedro abandonou a área de aquecimento e sentou no banco de reservas. Pablo Fernandez entendeu a atitude do jogador como falta de respeito e o cobrou rispidamente no vestiário. O artilheiro rubro-negro respondeu que a falta de respeito era da comissão técnica com ele e disse estar sendo minado desde o início do trabalho. Foi então que o preparador físico deu um soco na boca do atacante.



Após o ocorrido, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra Fernández. O camisa 9 contou com o apoio do elenco. Thiago Maia, Everton Cebolinha e o zagueiro Pablo acompanharam o jogador à delegacia como testemunhas. Fernández foi demitido pelo Flamengo no último domingo (30).

Mesmo com o desligamento do profissional, a relação ruim de Pedro com Sampaoli continua transparecendo. O atacante tem se queixado dos poucos minutos que recebe em campo e faltou ao treino da última segunda-feira (31) sem dar explicações. Horas depois, ele informou ao clube que sentia dores no rosto e não se sentiu bem para treinar.