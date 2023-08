Flamengo x Olimpia: Gabigol revê sua maior vítima na Libertadores

Rio - Após dias turbulentos por conta da, o Flamengo tenta virar a página para largar bem nas oitavas de final da Libertadores, contra o Olimpia, nesta quinta-feira (3), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Para isso, contará com a estrela de Gabigol, que tem boas lembranças da equipe adversária.Quando o assunto é Libertadores, o Olimpia é a maior vítima de Gabigol. Dos 31 gols marcados pelo atacante na competição, que fazem dele o maior artilheiro brasileiro da história do torneio, quatro foram contra o time paraguaio em 2021, quando o Flamengo cruzou com o adversário desta noite nas quartas de final. Na ocasião, o camisa 10 marcou duas vezes no jogo de ida, em Assunção, quando o Rubro-Negro venceu por 4 a 1, e repetiu o feito na goleada por 5 a 1, na volta, em Brasília.