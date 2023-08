Escalação do Flamengo: Filipe Luís e Léo Pereira estão fora contra o Olimpia

O Flamengo terá mais desfalques na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Olimpia, no Maracanã, nesta quinta-feira (3), às 21h (de Brasília). O clube confirmou que Filipe Luís e Léo Pereira não foram relacionados porque fazem tratamento por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda.

não poderá contar com Pedro, Além deles, o técnico Jorge Sampaoli suspenso por indisciplina , e Erick Pulgar, que segue em recuperação de lesão na coxa direita.

Se não terá Filipe Luís, o Flamengo pelo menos poderá contar com o retorno de Ayrton Lucas, recuperado de dores no joelho esquerdo. Outra novidade será David Luiz, que fará a dupla de zaga com Fabrício Bruno.



O Flamengo deve ir a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.