Benfica tem interesse e avalia fazer oferta para tirar Pedro do Flamengo

Rio - O atacante Pedro, de 26 anos, poderá deixar o Flamengo em breve. De acordo com informações do portal "UOL", o Benfica deseja fazer um investimento para reforçar o seu ataque e tem o atacante do Flamengo como uma das possibilidades. Além dele, o clube português avalia Marcos Leonardo, de 20 anos, que pertence ao Santos.

A situação de Pedro no Flamengo está longe de ser confortável. Os empresários do atacante estariam em busca de oportunidades para o atacante no futebol europeu, já inclusive, na atual janela de transferências. No entanto, o Rubro-Negro terá que aceitar possíveis propostas para que o artilheiro mude de ares.

Após ser agredido pelo preparador físico, Pablo Fernández, Pedro faltou o treino do Flamengo na última segunda-feira. De volta às atividades, na última terça-feira, o atacante foi punido e ficou de fora do compromisso do Flamengo contra o Olimpia, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela Libertadores.

Além do Benfica, o nome de Pedro vem sendo colocado como uma possibilidade pelo Tottenham, da Inglaterra, porém, nenhuma proposta oficial chegou ao Flamengo. Principal goleador da equipe, Harry Kane, está perto de trocar os Spurs pelo Bayern.

Pedro é o principal artilheiro do Flamengo no ano com 26 gols em 37 jogos. No entanto, antes mesmo da confusão com o preparador físico argentino, o atacante da seleção brasileira havia perdido espaço com Jorge Sampaoli, sendo reserva nas últimas partidas do clube carioca.