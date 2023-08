Bruno Henrique comenta vitória e exalta parceria com Gabigol no Flamengo: 'Coloca a bola onde eu gosto'

Rio - Bruno Henrique analisou a vitória do Flamengo sobre o Olimpia por 1 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira, 03, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O atacante destacou que o time paraguaio era forte, mas que tinha alguns erros. Dessa forma, conforme explicou o camisa 27 do Fla, quando a marcação falhou, ele não desperdiçou e conseguiu marcar o único gol da noite.

"Estou feliz pelo retorno, voltando bem. Mais um gol na Libertadores, muito feliz. A equipe demonstrou um papel muito importante hoje aqui. Sabia que o time do Olímpia era muito forte, mas tinha alguns erros. Quando não marcaram bem, eu consegui fazer o gol. Parabenizar (o grupo) pela entrega e pelo jogo", disse Bruno Henrique, à ESPN.

O gol, vale destacar, foi fruto da parceria de Bruno Henrique com Gabi. Em meio ao ferrolho paraguaio, o camisa 10 do Rubro-Negro saiu da área para fazer sua tradicional jogada de receber a bola, abrir o espaço e fazer o cruzamento para o companheiro livre. Assim, ele achou BH, que desviou de cabeça e mandou a bola para o fundo das redes.

Bruno Henrique marcou o único gol do jogo entre Flamengo e Olimpia MAURO PIMENTEL / AFP

"Esse passe que ele traz para fora e acha por dentro não é novidade com ninguém. Ele consegue colocar a bola onde eu gosto. E eu, com a minha impulsão, consigo me sobressair ali. É uma parceria que a gente faz de longa data", afirmou o atacante.

As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Fla pode até empatar para avançar de fase.

"Tem mais 90 minutos. Sabemos que lá vai ser difícil também, mas temos totais condições de vencer e sair de lá classificado", afirmou Bruno Henrique.

Antes disso, contudo, o time de Jorge Sampaoli volta a focar no Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.