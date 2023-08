Bruno Henrique confirma fama de 'carrasco' em mata-mata da Libertadores

Rio - Bruno Henrique voltou a jogar o mata-mata da Libertadores após mais um de ano e confirmou a fama de 'carrasco' dos adversários nesta fase da competição. Autor do gol da vitória por 1 a 0 contra o Olimpia, do Paraguai, nesta última quinta-feira (3), no Maracanã, o jogador chegou a 21 gols na competição, sendo 18 com o Flamengo.

Com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique soma 18 gols em Libertadores, sendo 10 em mata-mata. O gol da vitória sobre o Olimpia saiu no início do segundo tempo, após cruzamento de Gabigol. A dupla, que já havia brilhado na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, voltou a ser decisiva, relembrando os velhos tempos.

Bruno Henrique é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores, atrás de Gabigol (30) e Pedro (19). O último não foi relacionado para a partida contra o Olimpia após a confusão com o ex-auxiliar de Jorge Sampaoli, no último jogo. O atacante também se tornou o quinto brasileiro com mais gols na competição, empatado com Célio e Jairzinho.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (6), às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a partida de volta contra o Olimpia acontece na próxima quinta-feira (10), às 21h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O classificado enfrenta o vencedor de Fluminense e Argentinos Juniors nas quartas de final.