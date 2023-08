Zico vê como positivo projeto de estádio próprio do Flamengo

outras iniciativas que façam crescer ainda mais o tamanho do Rubro-Negro, como o

Um dos grandes nomes da história do Maracanã, onde mais se destacou, Zico não se mostrou contrário à ideia do Flamengo pela construção de um estádio próprio. O eterno camisa 10 apoiou um futuro projeto, assim como a possibilidade dedo Rubro-Negro, como o novo museu na Gávea inaugurado nesta sexta-feira (4).

"Tudo o que vier para ajudar o Flamengo a ser cada vez maior, e seja importante para o clube, a gente tem que aplaudir. Quando se atinge um certo nível, tem que oferecer mais e mais. Tudo o que for oferecido de melhor para a torcida, que é o maior patrimônio do clube, é muito bem-vindo", disse Zico durante o evento de inauguração do museu na Gávea.



terreno no antigo Gasômetro, próximo à rodoviária, no Centro. A diretoria do Flamengo tem um projeto de construir um estádio próprio para mais de 100 mil pessoas , inclusive com um local de preferência: num, próximo à rodoviária, no Centro.

Entretanto, a ideia inicial é seguir com a gestão do Maracanã, como voltou a reafirmar o presidente do clube, Rodolfo Landim.



"Se for falar de todos os projetos que a gente tem, vai precisar de uma coletiva de talvez uma hora ou duas. Em relação a estádio, estamos aguardando o primeiro ponto, que é a licitação do Maracanã. Ainda estamos com o termo termo de Permissão de Uso, que é provisório. Isso vai controlar muito o processo de decisão de uma eventual necessidade imediata, ou não, de buscar um novo estádio para o clube", afirmou o dirigente.



O processo de licitação do Maracanã segue suspensa desde outubro de 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), à espera de ajustes no edital por parte do governo, com entrega de mais estudos. O Flamengo pretende disputar ao lado do Fluminense, com quem já divide a gestão.



Entretanto, os clubes terão a concorrência do Vasco, que tenta assumir o Maracanã em parceria com a WTorre.