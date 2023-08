Matheus França dá adeus ao Flamengo: ‘Serei grato eternamente’

Rio - A caminho da Inglaterra, onde defenderá o Crystal Palace, o meia-atacante Matheus França se despediu do Flamengo na tarde desta sexta-feira (4). Em suas redes sociais, o jogador escreveu uma mensagem em que reforça sua gratidão ao clube da Gávea.

"Serei grato ao Flamengo eternamente. Meu sonho principal era vestir o Manto Sagrado e jogar pelo time profissional. O que sempre sonhei desde pequeno. Os títulos. Os estádios. A Gávea. O Ninho. A Base. O Flamengo", escreveu o jogador de 19 anos.

"Agora meu recado à Nação: Jamais esquecerei o que fizeram por mim. A maior torcida do mundo. Foram momentos inesquecíveis. Ficarão para sempre na minha memória e no coração. Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e quem sabe nos encontramos novamente. Obrigado por tudo!", completou.