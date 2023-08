No primeiro semestre de 2023, Flamengo ultrapassa receita anual da maioria dos clubes da Série A

Rio - O relatório financeiro do segundo trimestre deste ano mostra que o Flamengo já faturou mais que 16 clubes da Série A em todo o ano passado. De janeiro a junho de 2023, o Rubro-Negro arrecadou R$ 582 milhões de receita bruta, valor R$ 144 milhões superior ao mesmo período de 2022, o que significa um aumento de 33%.



Apenas três clubes fecharam 2022 com um faturamento anual maior: Palmeiras (R$ 791 milhões), Corinthians (R$ 737 milhões) e São Paulo (R$ 661 milhões). Tradicionalmente, os ganhos da primeira metade do ano são menores que os do segundo semestre, sendo assim a tendência é que o Flamengo ultrapasse a casa de R$ 1 bilhão em arrecadação pela terceiro ano seguido.

O carro-chefe do Rubro-Negro foi a receita dos direitos de transmissão, onde o clube embolsou R$ 159,8 milhões, contra R$ 124,8 milhões em 2022. Logo em seguida, o departamento de marketing/comercial com R$ 153 milhões (R$ 159,8 milhões em 2022). Já o "matchday" aparece em terceiro com R$ 131 milhões (R$ 64 milhões em 2022) e, por fim, a venda de jogadores com R$ 112,2 milhões (R$ 65,7 milhões em 2022).