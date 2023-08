Sinalizadores, gramado do Maracanã e mais: Conmebol abre processo disciplinar contra o Flamengo

Rio - Nesta sexta-feira, 4, a Conmebol abriu processo disciplinar contra o Flamengo por causa de três pontos que aconteceram no partida de quinta, contra o Olimpia, válido pelo jogo de ida da Libertadores. São eles: o gramado; uso de sinalizadores; e o fato de dois atletas do Rubro-Negro não terem passado na zona mista do Maracanã.

Há, portanto, risco de aplicação de multa. O Flamengo tem até às 14h (de Brasília) do dia 11 de agosto (próxima sexta-feira) para apresentar a defesa.

VEJA O DOCUMENTO E O QUE RELATOU O DELEGADO DA PARTIDA

- Condições do campo de jogo

Regular, devido ao uso excessivo, a quadra tem áreas bastante afetadas, as linhas de marcas excedem a medida de 12 cm e se aprofundaram, permanecem abaixo do nível da grama

- Observações e/ou Incidentes

Descrição:

Os jogadores David Luiz e Everton Ribeiro, ambos do clube mandante (Flamengo), não passaram pela zona mista. David Luiz passou em corredor próximo à zona mista e Everton Ribeiro saiu por fluxo direto do vestiário.

- Relatório de incidente

Pirotecnia (nota da redação: aqui, a Conmebol se refere a sinalizadores): Sim.

Observações:

Minuto 49 na Setor Norte, após o gol local.