Pedro viaja com o Flamengo para encarar o Cuiabá e deve ser titular

Rio - Protagonista dos momentos turbulentos vividos pelo Flamengo nos últimos dias, o atacante Pedro foi relacionado para a partida contra o Cuiabá, neste domingo (6), às 20h, na Arena Pantanal. O jogador viajará com a delegação neste sábado (5) para o Mato Grosso. A informação é do site "ge".



Pedro volta após ficar fora do jogo contra o Olimpia, pela Libertadores, para cumprir uma suspensão aplicada pelo Flamengo por indisciplina. Ele se recusou a continuar o aquecimento na partida contra o Atlético-MG, no último sábado (29).



Agora, a utilização ou não de Pedro dependerá do técnico Jorge Sampaoli. Como Gabigol está suspenso, a tendência é que o camisa 9 seja titular.



O provável time do Flamengo para enfrentar o Cuiabá tem Matheus Cunha, Wesley, Pablo (Fabrício Bruno) David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Éverton Cebolinha, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro.



Atualmente, o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 31 pontos. O Rubro-Negro tentará diminuir sua distância para o líder Botafogo, que tem 43.