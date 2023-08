Árbitro colombiano é escalado para apitar partida de volta entre Flamengo e Olimpia

Rio - A Conmebol definiu a arbitragem da jogo de volta entre Olimpia e Flamengo, na próxima quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Libertadores. O experiente Wilmar Roldan, de 43 anos, comandará a partida.



Será o nono jogo apitado por Roldan nesta Libertadores. Até o momento, ele comandou quatro jogos de times brasileiros na competição, incluindo a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Ñublense, no Maracanã. Ele ainda esteve em duas partidas do Fluminense (Sporting Cristal 1 x 3 Fluminense; River Plate 2 x 0 Fluminense) e na vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre Athletico.



Veja a equipe de arbitragem:



Wilmar Roldan - COL

Alexander Guzman - COL - assistente 1

Wilmar Navarro - COL - assistente 2

Carlos Betancur - COL - 4 arbitro

Juan Lara - CHI - VAR

Edson Cisternas - CHI - AVAR