Flamengo rejeita proposta de quase R$ 100 milhões de clube europeu por Pedro

Rio - Mesmo diante da péssima relação entre Pedro e Jorge Sampaoli, o Flamengo não está disposto a negociar o atacante. De acordo com o site "ge", o Rubro-Negro recusou uma oferta do Benfica de 18 milhões de euros (R$ 97 milhões) por 80% dos direitos econômicos do camisa 9. O clube da Gávea sequer quis abrir uma negociação.

O nome de Pedro vinha sendo especulado no Benfica nos últimos dias por conta da negociação de Gonçalo Ramos com o PSG. A proposta não chegou a ser colocada no papel, mas emissários do clube português passaram os números previstos para o negócio. O Fla descartou de imediato e deixou claro que o valor não chega nem perto daquilo que deseja para vender o atacante.

Há cerca de um mês, o Flamengo recusou uma oferta bem maior do Al-Hilal por Pedro. O time de Jorge Jesus estava disposto a pagar 30 milhões de euros para ter o jogador, que não se animou com uma transferência para o mundo árabe.

O mandatário deixou claro que o Rubro-Negro não negociará o jogador por um valor menor do que a multa rescisória, fixada em 60 milhões de euros para o exterior e 100 milhões de euros para times brasileiros. A postura do Flamengo vai de encontro ao que foi dito pelo presidente Rodolfo Landim na inauguração do museu do clube, na última sexta-feira, na Gávea.

Para contratar Pedro em definitivo, o Flamengo pagou cerca de 14 milhões de euros à Fiorentina, da Itália, no fim de 2020, após ele ter atuado por empréstimo durante uma temporada. O jogador tem contrato com o time carioca até o fim de 2027.