Contra o Cuiabá, Flamengo busca manter invencibilidade histórica

Rio - O Flamengo vai até a Arena Pantanal, no Mato Grosso, neste domingo (06) para enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Dourado, o Rubro-Negro tentará manter uma invencibilidade histórica.

O Cuiabá nunca venceu o Flamengo na história. Ao todo, foram quatro partidas entre as duas equipes. O Rubro-Negro venceu três desses duelos e o outro terminou em empate.

Entretanto, o Flamengo também contará com um retrospecto desfavorável. O clube carioca tem um histórico desfavorável na Arena Pantanal. Ao todo, o Rubro-Negro disputou sete partidas no estádio, tendo vencido dois jogos, empatado três e perdido outros três.

O jogo é importante para o vice-líder Flamengo se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória contra o Cuiabá e de derrota do líder Botafogo para o Cruzeiro, jogo este que acontece às 18h30 no Mineirão, a distância para o Alvinegro diminuirá para nove pontos.