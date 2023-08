Zico opina sobre situação envolvendo Pedro no Flamengo: 'Nunca vi em 60 anos de futebol'

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, comentou a situação vivida por Pedro no clube carioca na semana passada. O atacante foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, após discussão no vestiário. O Galinho disse que jamais viu algo parecido no futebol, mas afirmou que a situação precisa ser resolvida.

"Eu tenho quase 60 anos de futebol e nunca tinha visto o que aconteceu. Mas aconteceu. Então, tem que ser resolvido. Naquele time de 1981, tinha gente que não se falava. Mas chegava dentro do campo, a gente tinha que brigar era com o adversário e não entre nós. Você não é obrigado a abraçar o companheiro. Mas o importante é na hora do treino estar todo mundo junto e na hora do jogo a bronca é do adversário. Na coletividade, você pode ter problemas. O importante é cada um cumprir seu contrato e ponto final", disse em entrevista ao portal "UOL".

Zico também abordou o fato do Flamengo não estar conseguindo manter o mesmo aproveitamento no Brasileiro que tem na Copa do Brasil e na Libertadores. O Galinho negou que uma competição atrapalhe a outra.

"As competições são diferentes. Tanto Brasileiro, como Libertadores e Copa do Brasil. A gente não pode ficar "ah, uma vai prejudicar a outra". São diferentes. Cada jogo vai se comportar de uma maneira. Flamengo fez um bom jogo contra o Olimpia, é um time difícil, complicado, os paraguaios são osso duro. Agora, é saber jogar com o regulamento, com a vantagem que tem para sair de lá classificado", afirmou.