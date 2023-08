Flamengo recebe proposta de R$ 73,5 milhões por Léo Pereira

Rio - O Flamengo recebeu uma proposta pelo zagueiro Léo Pereira. O Al-Nassr, da Arábia Saudita, enviou uma oferta de US$ 15 milhões (R$ 73,5 milhões) pelo jogador. O clube, por sua vez, não tem interesse em vender o jogador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Léo Pereira, de 27 anos, é considerado pela diretoria como um dos três principais zagueiros do elenco. O jogador se tornou titular no ano passado e não perdeu a vaga nesta temporada. Em 2023, o defensor soma 35 jogos, quatro gols e uma assistência com o manto.

O nome de Léo Pereira foi indicado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, que atualmente comanda o Al-Nassr. O clube saudita conta com Cristiano Ronaldo e se reforçou com craques como Sadio Mane, ex-Liverpool e Bayern de Munique.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Léo Pereira soma 141 jogos e sete gols. Ele conquistou oito títulos com a camisa rubro-negra: uma Libertadores, uma Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.