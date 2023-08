Novo preparador físico do Flamengo comandou treino no deserto em seu último clube

Salimos de la zona confort para ir al medio del desierto y generar una energía increíble.



El pan se gana sudando y las metas se cumplen cuando nos vaciamos.



El hambre y los sueños que teníamos de niños no podemos perderlos jamás.



ESTAMOS DONDE SIEMPRE SOÑAMOS ESTAR pic.twitter.com/VOJV5SE0PL — Nico Maidana (@maidanastorace) December 9, 2022

Rio -, demitido após agredir o atacante Pedro, o preparador físico Nicolás Maidana coleciona um episódio curioso na carreira. Durante sua passagem pelo Santos Laguna-MEX, ele chegou a promover um treino no deserto.O novo integrante da comissão técnica de Jorge Sampaoli levou seus atletas para treinarem nas Dunas de Bilbao, no México. Em suas redes sociais, ele mostrou fotos onde seus comandados apareciam com marretas, puxando cordas e levantando pneus de trator no local.“Saímos da zona de conforto para entrar no meio do deserto e gerar uma energia coletiva incrível. O pão se ganha com suor, e os objetivos e sonhos se tornam reais quando nos esvaziamos. Nunca se deve perder a fome nem podemos esquecer os sonhos que tínhamos quando crianças. Estamos onde sempre sonhamos estar”, escreveu Maidana.A chegada de Nicolás Maidana ao Flamengo foi um pedido de Jorge Sampaoli. Antes de chegar ao Rubro-Negro, o preparador físico de 35 anos teve passagens por Nacional-URU, Defensor-URU e Udinese-ITA.