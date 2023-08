Léo Pereira e Filipe Luís treinam e devem viajar com o Flamengo para partida contra o Olimpia

Rio - O Flamengo deve ter dois retornos importantes no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (10), em Assunção. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Filipe Luís, desfalques nos últimos dois jogos, treinaram normalmente e devem ser relacionados.



Desde a última semana, a dupla apresentava dores no músculo posterior da coxa esquerda. Por isso, não tiveram condições de encarar o Olimpia no jogo de ida e o Cuiabá, pelo Brasileirão.



A manhã no Ninho do Urubu também foi marcada por estreia. Nicolás Maidana, preparador físico contratado para substituir Pablo Fernández, que foi demitido após dar soco em Pedro, trabalhou pela primeira vez com o grupo. Ele comandou uma atividade intensa e exigiu bastante fisicamente dos atletas.