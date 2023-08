Declaração de Jorge Sampaoli teria repercutido mal em grupo do Flamengo

Rio - Apesar de ter sido mantido no cargo, após a polêmica envolvendo Pedro e o ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, a situação de Jorge Sampaoli no clube carioca não é da mais simples. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", uma declaração feita pelo argentino, no último domingo, após a derrota para o Cuiabá teria gerado incômodo no grupo rubro-negro.

"Nos jogos eliminatórios, o time está mais conectado, mais decisivo, mais protagonista. Hoje (domingo, 06, contra o Cuiabá), o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão", afirmou Sampaoli. Essa declaração de que teria faltado vontade aos jogadores não foi bem vista no vestiário do Flamengo.

A relação entre Jorge Sampaoli com o elenco do Flamengo não é das melhores. Apesar do bom momento na Copa do Brasil, um resultado ruim nas oitavas de finais da Libertadores pode tornar a permanência do argentino em xeque. O clube carioca encara o Olimpia, na próxima quinta, e precisa do empate no Paraguai para avançar na competição internacional.