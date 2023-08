Flamengo: Filipe Luís e Léo Pereira viajarão para enfrentar o Olimpia

Rio - O Flamengo deve ter praticamente força máxima para enfrentar o Olimpia, nesta quinta-feira (10), em Assunção, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Nesta quarta (9), Filipe Luís e Léo Pereira, que eram dúvidas, participaram integralmente do treino e viajarão com a equipe para o Paraguai. A informação é do “ge”.



Desde a última semana, a dupla apresentava dores no músculo posterior da coxa esquerda. Por isso, os jogadores não tiveram condições de encarar o Olimpia, no jogo de ida, e o Cuiabá, pelo Brasileirão.



O único desfalque para Jorge Sampaoli será Erick Pulgar. O camisa 5 ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita.



A provável escalação do Flamengo para encarar o Olimpia tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; Victor Hugo (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.



Para se classificar às quartas de final da Libertadores, o Flamengo precisa de um empate no Paraguai. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Olimpia por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Bruno Henrique.