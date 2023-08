Marcos Braz nega ‘prioridade’ do Flamengo pelo mata-mata: ‘Conversa fiada’

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz negou que o Flamengo tenha uma "preferência" pelas copas. Em entrevista no Aeroporto do Galeão, antes do embarque do Rubro-Negro para o Paraguai, onde enfrentará o Olimpia, pela Libertadores, o dirigente reforçou que o time da Gávea se empenha no Campeonato Brasileiro da mesma maneira que nos jogos de mata-mata.

"Não teve mobilização nenhuma. O Flamengo perdeu o jogo, você vira a chave e vai para o outro campeonato. Do mesmo jeito que, quando a gente voltar de Assunção com qualquer resultado, a gente tem que chegar e jogar o jogo com o São Paulo. Isso é conversa fiada que o Flamengo escolhe campeonato. Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros. Ganha mais do que perde. Nesses últimos anos, fomos a três finais de Libertadores e ganhamos duas. A gente tenta sempre, mas tem adversários fortes também", disse Braz.

O dirigente também destacou seu apreço pelo Brasileirão, competição que já conquistou três vezes na função de vice de futebol.

"Até entendo algumas críticas por não estarmos há muito tempo na ponta da tabela do Brasileiro. Mas pode ter certeza que se tem um campeonato que eu gosto de ganhar é o Brasileiro. Ganhei um lá atrás. Os jogadores ganharam, mas eu como vice-presidente mais novo da história. Gosto muito do Campeonato Brasileiro, mas muitas vezes não é possível", completou.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), contra o Olímpia, em Assunção e tem a vantagem do empate. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu os paraguaios por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Bruno Henrique. Quem avançar terá pela frente o Fluminense nas quartas de final.