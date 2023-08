Braz descarta nova investida do Flamengo por De La Cruz: 'Não faz sentido'

Rio - Com a eliminação do River Plate da Libertadores, o nome de Nicolás de La Cruz voltou a ser citado pelos torcedores do Flamengo. No entanto, de acordo com o vice de futebol, Marcos Braz, o Rubro-Negro não fará uma nova investida pelo uruguaio, pelo menos não em 2023.

"Não procede (que o Flamengo foi atrás do River após a eliminação), nem conversei com o Bruno Spindel (diretor executivo do time carioca) sobre esse assunto. Não tem sentido", afirmou o dirigente.

De La Cruz, de 26 anos, foi o primeiro reforço tentado pelo Flamengo para o meio-campo. Depois o clube carioca tentou o volante Wendel e o apoiador Claudinho, ambos do Zenit, novamente sem sucesso.

De acordo com informações da "ESPN", Nicolás de La Cruz está a caminho do está a caminho do Al Duhail, do Catar. O clube árabe topou desembolsar o valor pedido pelo River Plate para liberar o meia.