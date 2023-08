Desfalque do Flamengo há quase um mês, Pulgar deve levar duas semanas para voltar a treinar com o grupo

Rio - Sem entrar em campo pelo Flamengo desde o dia 12 de julho, quando sentiu dores musculares no aquecimento antes do jogo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, Erick Pulgar ainda terá que aguardar para ficar à disposição de Jorge Sampaoli. Segundo o site “ge”, a previsão é que o chileno demore, pelo menos, mais duas semanas para voltar a treinar com o grupo.



Pulgar se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, de grau 2 para 3. O problema é semelhante ao que Arrascaeta teve no início do ano, em clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o camisa 14 foi desfalque por quase dois meses.



Na semana que vem, a previsão é que Pulgar inicie a preparação física, para somente depois ser integrado ao elenco. Por enquanto, o camisa 5 faz somente atividades na academia e fisioterapia.



Sem Pulgar pelo oitavo jogo seguido, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (10), contra o Olimpia, no Defensores Del Chaco, pelas oitavas de final da Libertadores. Por ter vencido o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate.