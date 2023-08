Torcedores do Olimpia faz foguetório em frente a hotel do Flamengo

Paraguai - O Flamengo entra em campo no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, às 21h desta quinta-feira (10), para enfrentar o Olimpia, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na vésperas do jogo, entretanto, a torcida do clube paraguaio preparou uma surpresa para os jogadores do Rubro-Negro: um foguetório em frente ao hotel onde o time está hospedado.

Durante a madrugada desta quinta, um grupo de torcedores do Olimpia parou com um carro em frente ao local e soltou fogos para tentar incomodar os jogadores e atrapalhar o descanso da delegação rubro-negra. Diogo Lemos, um dos dirigentes do clube carioca, registrou e ironizou o foguetório em suas redes sociais.

"Esperava mais fogo. Foi fraco", ironizou Diogo Lemos.

Esperava mais fogos. Foi fraco. pic.twitter.com/5siKrVJooW — Diogo Lemos (@diogolemosrj) August 10, 2023

A delegação do Flamengo chegou em Assunção na noite da última quarta-feira (9). Para a partida contra o Olimpia, o Rubro-Negro terá a vantagem do placar, já que venceu por 1 a 0 na última quinta-feira (3) pela ida do confronto. Em caso de vitória por um gol de diferença do clube paraguaio, a partida vai para os pênaltis.