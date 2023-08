Flamengo teria recebido oferta de R$ 106 milhões por Ayrton Lucas, afirma jornal

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada de 2023, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas teria recebido uma proposta para atuar em uma equipe saudita. O valor da transferência seria em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões). As informações são do jornal espanhol "AS".

O clube carioca ainda não respondeu, porém, a tendência é que seja recusada. O Flamengo não iria conseguir repor o jogador, que é titular de Sampaoli, devido ao fechamento da janela de transferências do exterior para o futebol brasileiro. Recentemente, por conta disso, o Fla recusou uma oferta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 73 milhões) por Léo Pereira.

Ayrton Lucas chegou ao Flamengo na metade de 2022, emprestado pelo Spartak Moscou. Após mostrar bom futebol, o clube carioca desembolsou 7 milhões de euros (R$ 39,6 milhões na época) e executou o opção de compra no fim do ano passado.

O jogador, de 26 anos, conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Ayrton Lucas entrou em campo em 84 jogos, fez oito gols e deu dez assistências. O lateral tem contrato até o fim de 2027.