Flamengo sofre na bola aérea, perde para o Olimpia e está eliminado da Libertadores

Paraguai - O Flamengo não aproveitou a vantagem construída no jogo de ida e se despediu da Libertadores 2023, nesta quinta-feira, 10. Com uma atuação ruim, o Rubro-Negro perdeu para o Olimpia por 3 a 1, em Assunção, pela partida da volta das oitavas de final da competição continental. Bruno Henrique abriu o placar no Defensores del Chaco, mas Iván Torres, Ortiz e Bruera - todos de cabeça - marcaram para garantir o triunfo da equipe paraguaia.

Dessa forma, o Olimpia avançou na Libertadores com o placar agregado de 3 a 2. O adversário das quartas de final será o Fluminense, que despachou o Argentinos Juniors na última terça-feira.

Agora, o Flamengo vira a chave para o Brasileirão. O time de Jorge Sampaoli volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o São Paulo no Maracanã. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

O JOGO

O começo de primeiro tempo foi agitado no Defensores del Chaco. Logo aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta pelo lado esquerdo na medida para Bruno Henrique desviar com pé e balançar as redes do Olimpia.

A equipe paraguaia, contudo, não sentiu o gol sofrido e buscou o empate poucos minutos depois. Aos 12, Fernando Cardozo encarou a marcação de Filipe Luís e cruzou para Iván Torres, que passou nas costas da defesa para testar forte e deixar tudo igual no marcador.

Passado esse início "lá e cá", o primeiro tempo não teve mais emoção. O Fla não conseguiu impor seu jogo ofensivo para voltar a assustar a meta defendida por Juan Espínola. A única escapada do time de Sampaoli conseguiu após o gol até terminou com bola na rede, mas o lance foi anulado ainda em campo por impedimento.

Já o Olimpia fechou a etapa inicial com nove finalizações. Entretanto, não foi nada que levasse perigo, e o goleiro Matheus Cunha pouco teve que trabalhar.

No retorno do intervalo, os dois times seguiram com dificuldades para criar. Nesse cenário, quem levou a melhor foi o Olimpia, que aproveitou a chance que se apresentou na bola aérea. Após uma batida de escanteio aos 24 minutos, Ortiz levou a melhor e cabeceou no canto esquerdo da meta defendida por Matheus Cunha.

Depois da virada, o Olimpia cresceu na partida e chegou ao terceiro gol - novamente na bola aérea. Mais uma vez na batida de escanteio, Bruera subiu mais alto do que todos e testou para estufar as redes do Rubro-Negro.

Com isso, o Flamengo, claro, se lançou ao ataque para tentar o segundo gol e forçar os pênaltis, mas não conseguiu. Na melhor chance, o Fla até conseguiu balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

Olimpia x Flamengo



Data e Hora: 10/08/2023, às 21h

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)



Cartões amarelos: Ortiz, Romaña e Alejandro Silva (OLI) / Wesley, Filipe Luís e Luiz Araújo (FLA)

Cartões vermelhos: Jorge Sampaoli (FLA)

Gols: Bruno Henrique (0-1) (08'/1ºT) / Iván Torres (1-1) (12'/1ºT) / Ortiz (2-1) (24'/2ºT) / Bruera (3-1) (35'/2ºT)

OLIMPIA (Técnico: Francisco Arce)

Juan Espínola; Alejandro Silva (Salazar, 40'/2ºT), Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Richard Ortiz, Marcos Gómez (Montenegro, 15'/2ºT), Fernando Cardozo e Iván Torres (Barreto, 40'/2ºT); Hugo Fernández (Martínez, 15'/2ºT) e Walter González (Bruera, 22'/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 33'/2ºT); Thiago Maia (Luiz Araújo, 38'/2ºT), Gerson (Allan, 33'/2ºT), Everton Ribeiro (Victor Hugo, 22'/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.