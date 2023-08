Gabigol reclama da arbitragem depois da eliminação do Flamengo: 'Roubo muito grande'

Paraguai - Gabigol ficou na bronca com a arbitragem após a derrota para o Olimpia, nesta quinta-feira, 10, que culminou na eliminação do Flamengo da Copa Libertadores. Na entrevista pós-jogo, ele alegou faltas invertidas, uma falta não marcada em Wesley no lance antes do terceiro gol e ainda citou a expulsão de Sampaoli e de mais um membro da comissão técnica. O atacante também afirmou que foi "um roubo muito grande".

"É ruim falar isso, porque, quando perde, você quer falar do juiz, parece que você está chorando. O juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores (Sampaoli e mais um membro da comissão técnica). A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores. Vocês sabem, porque estão aqui fora do campo, faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. São muitas que acontecem. Falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande", disse Gabi, à ESPN.

Gabigol, do Flamengo, reclama com o árbitro Wilmar Roldan durante o jogo contra o Olimpia Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Com o resultado, o Flamengo segue vivo em duas competições: no Brasileirão, campeonato em que vê o Botafogo, atual líder, com 13 pontos de vantagem; e na Copa do Brasil, competição em que está na semifinal e que venceu o jogo de ida contra o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 0.

"Temos que vencer. O Flamengo é movido a vitórias. Nas noites difíceis, temos que se unir mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu. Mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do Brasileiro", concluiu.