Delegação do Flamengo é recebida com protestos na chegada ao Rio depois da eliminação na Libertadores

Rio - O desembarque do Flamengo no Aeroporto do Galeão, no Rio, foi marcado por protestos da torcida após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, resultado que eliminou o time da Libertadores na noite de quinta-feira, em Assunção, no Paraguai. A delegação flamenguista chegou na madrugada desta sexta e se deparou com cerca de 40 torcedores irritados com a eliminação.



O grupo cercou o ônibus rubro-negro na saída do aeroporto e cantou "time sem vergonha", entre outros gritos de protesto. Para entrar no veículo, os jogadores tiveram de ser protegidos por uma barreira formada por seguranças, enquanto torcedores mais exaltados arremessavam latas.



A Polícia Militar também foi acionada para reforçar a segurança. Houve bastante dificuldade para o ônibus conseguir deixar o local e os policiais usaram spray de pimenta para dispersar a confusão. Os torcedores chegaram a sentar no chão, impedindo a locomoção do veículo.



Antes de chegar ao Brasil, os jogadores já haviam sido alvos de protesto no Paraguai, pois flamenguistas que viajaram para assistir à partida foram até a porta do hotel onde a delegação estava hospedada. Lá, dedicaram-se a proferir xingamentos principalmente contra o presidente Rodolfo Landim. Entre os jogadores, Pedro e David Luiz foram os mais ofendidos.



O Flamengo venceu o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Olímpia, por 1 a 0, no Maracanã, por isso precisava de um empate em Assunção para avançar às quartas. Caso a classificação viesse, o adversário na próxima fase seria o rival Fluminense, que eliminou o Argentinos Juniors na terça-feira.



O ambiente no time rubro-negro é conturbado há algumas semanas, com problemas internos aflorando reações intensas na torcida. O técnico Jorge Sampaoli tem o seu trabalho questionado, especialmente na parte de relacionamento com os jogadores.



A tensão no clube ganhou um novo nível quando o atacante Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, após se recusar a seguir ordens do profissional durante a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no final de julho.



Fernández foi demitido e Pedro foi punido pelo clube, ficando de fora da relação para o primeiro jogo contra o Olimpia. O atacante voltou na derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, no último final de semana, em jogo no qual Sampaoli escalou um time alternativo, mas não saiu do banco de reservas na partida decisiva desta quinta-feira.