Jornais paraguaios destacam vitória do Olimpia sobre o Flamengo: 'Pouco futebol, mas muito coração'

Rio - Para o Flamengo um vexame, para o Olimpia uma "noite histórica", assim foi definida pelos jornais paraguaios a classificação do clube de Assunção para as quartas de finais da Libertadores. As publicações do país vizinho exaltaram o feito conquistado pelo tricampeão da competição diante do clube carioca.

O jornal ABC Color, um dos principais do país, afirmou que o Olimpia demonstrou sua grandeza ao "nocautear o atual campeão da América". A edição digital do "Versus" admitiu que a equipe paraguaia "não tinha futebol", porém "tinha coração, auto-respeito e muita mística depois de começar perdendo até a virada em um Defensores del Chaco transbordando", escreveu o jornal.

Por fim, o jornal "La Nacion" afirmou que a partida lembrou os melhores momentos da história do clube paraguaio que conquistou a Libertadores em três oportunidades. "Sensacional Olímpia, venceu de forma espetacular ninguém menos que o último campeão da competição".

Após perder por um gol de diferença no Rio, o Olimpia eliminou o Flamengo ao derrotar o clube carioca de virada por 3 a 1. Na próxima fase, o clube paraguaio terá o Fluminense pela frente em disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores.