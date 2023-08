Flamengo não cogita demitir Sampaoli após eliminação na Libertadores

Rio - Mesmo após a eliminação precoce da Libertadores, com a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, na última quinta-feira (10), no Defensores Del Chaco, o Flamengo não pensa em demitir o técnico Jorge Sampaoli. De acordo com o “UOL”, a diretoria rubro-negra decidiu manter o argentino no cargo, apesar da queda frustrante na competição continental.



Há quatro meses, Sampaoli chegou ao Flamengo como uma escolha do presidente Rodolfo Landim. O mandatário estava no Paraguai e acompanhou de perto a derrota do Flamengo, ao lado de seus dirigentes. O grupo optou por continuar com o treinador e tentar contornar a crise.



A eliminação do Flamengo na Libertadores é mais um elemento para aumentar a pressão em Sampaoli, já que o clube tinha o planejamento financeiro de chegar, pelo menos, até a semifinal. Além disso, o treinador vive um ambiente conturbado no clube, que ficou exposto após Pablo Fernández, seu ex-preparador físico, dar um soco em Pedro no vestiário.



Agora, Sampaoli terá mais dois campeonatos para salvar o ano do Flamengo. O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileiro, com 13 pontos de diferença para o Botafogo, primeiro colocado, e está em vantagem na semifinal da Copa do Brasil, já que venceu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre.