Galvão Bueno dispara contra Sampaoli por eliminação do Flamengo: ‘É um perdedor’

Apesar do péssimo resultado no Paraguai, o Flamengo não pensa em demitir o técnico Jorge Sampaoli. A diretoria optou por manter o argentino e tentar contornar a crise. Rio - A eliminação precoce do Flamengo na Libertadores, com a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, na noite da última quinta-feira (10), no Defensores Del Chaco, decepcionou Galvão Bueno. Após a partida, o narrador foi às redes sociais fazer duras críticas ao técnico Jorge Sampaoli, a quem chamou de “perdedor”."Eu estou dizendo desde o dia em que ele chegou: Sampaoli é um perdedor! O Flamengo não nasceu para um esquema posicional, e com 30 escalações diferentes em 30 jogos! Sampaoli, para você, deu!", escreveu Galvão.Apesar do péssimo resultado no Paraguai, o Flamengo não pensa em demitir o técnico Jorge Sampaoli. A diretoria optou por manter o argentino e tentar contornar a crise.

Agora, Sampaoli terá mais dois campeonatos para salvar o ano do Flamengo. O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileiro, com 13 pontos de diferença para o Botafogo, primeiro colocado, e está em vantagem na semifinal da Copa do Brasil, já que venceu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre.