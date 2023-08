Neto detona Flamengo após eliminação na Libertadores: 'Jogou p... nenhuma'

O Flamengo foi eliminado na Copa Libertadores após perder por 3 a 1 para o Olimpia no Defensores del Chaco na última quinta-feira (10). Após a derrota no Paraguai, o apresentador da Band, Neto, detonou a atuação do Rubro-Negro e o trabalho do treinador Jorge Sampaoli.



"Veio a cavalo [Sampaoli]. Eliminado da Libertadores de uma maneira ridícula, um time que não jogou p... nenhuma, um time fraco taticamente. Tem excelente jogadores... Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e esse cara não consegue fazer esse time jogar", criticou Neto, em vídeo publicado em seu canal no YouTube.



"Quem saiu da Libertadores? Vai ter só Copa do Brasil? É muito pouco a Copa do Brasil para o Jorge Sampaoli. Um cara que ganhou um Campeonato Mineiro, que foi mandado embora no Sevilla, Olympique de Marselha, Santos, Atlético-MG... O Flamengo contrata ele, um sonho de consumo, mas quem ganhou Copa do Brasil e Libertadores foi o Dorival Júnior", complementou.



Neto também atacou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Segundo o apresentador, o dirigente rubro-negro é culpado pela eliminação ao deixar Jorge Sampaoli no comando da equipe. "Parabéns, Landim. Deixa ele aí, não manda ele embora, não. Deixa ele trabalhando", ironizou Neto.



Sampaoli e Neto são grandes desafetos. O treinador do Flamengo processou o apresentador e cobrou uma indenização de R$ 500 mil por danos morais após ser acusado de racismo. Além disso, o argentino exige que o ex-jogador se retrate ao vivo pelas acusações que foram feitas contra ele. Os dois processos ainda ocorres no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e não tem previsão de julgamento.