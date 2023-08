Análise do VAR: entenda a anulação do gol do Flamengo no partida contra o Olimpia

Paraguai - A Conmebol apresentou a análise do VAR na jogada do gol anulado de Victor Hugo, na derrota do Flamengo para o Olimpia por 3 a 1, pelas oitavas de final da Libertadores. Como pode-se ver no vídeo divulgado, o árbitro que reviu o lance apontou que foi Ayrton Lucas quem tocou na bola antes do toque de Gabigol, que estava em posição irregular. Confira abaixo:





VAR: Aqui, quero ver se (Ayrton Lucas) toca na bola. Se toca, (Gabigol) está em clara posição fora de jogo (impedimento). Me dê uma outra câmera.

VAR: Aí está. Perfeito. O pé do vermelho a joga. Me dê outro ângulo para assegurar que é o pé do vermelho.

VAR: Perfeito, me dê esse contato. Me dê esse contato.

Árbitro: Vou fazer o sinal de impedimento, ok?

VAR: Estamos terminado, me dê um segundo mais, por favor.

VAR: Mostre-me a linha, vamos traçá-la no defensor.

VAR: O jogador que está atrás, já subimos a linha e a salvamos. Há um gol claramente em posição fora de jogo (impedimento). Wilmar, pode retomar. Posição fora de jogo.

Com o resultado da partida da última quinta-feira, 10, o Flamengo perdeu o confronto no placar agregado por 3 a 2 e deu adeus à Libertadores. Já o Olimpia avançou na competição e enfrentará o Fluminense nas quartas de final.