Reapresentação do Flamengo no CT do Ninho do Urubu tem policiamento reforçado

Rio - Após ser eliminado da Copa Libertadores na última quinta-feira (10), após perder por 3 a 1 para o Olimpia no Defensores del Chaco, no Paraguai, o Flamengo se reapresentou ao CT do Ninho do Urubu para treinamento. Os arredores do centro de treinamentos estavam com a segurança reforçada e com a presença de viaturas policiais.

As últimas 24h tem sido tensas para o Flamengo. Após ser eliminado da Libertadores, o elenco e a diretoria rubro-negra deixou o Defensores del Chaco sob xingamentos de torcidas organizadas presentes em Assunção.

Ao chegar no Rio de Janeiro, a delegação foi recebida sob novo clima hostil por cerca de 40 torcedores do clube da Gávea que estavam presentes no Aeroporto Internacional do Galeão. A segurança teve que fazer um cordão de segurança para proteger os funcionários do Flamengo, e houve o uso de gás de pimenta por parte da polícia.

Mesmo após a eliminação na Libertadores, o elenco rubro-negro segue focado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo entra em campo no próximo domingo (13), às 18h30, no Maracanã, contra o São Paulo, em partida válida pela última rodada do primeiro turno.