Flamengo deixa a Libertadores sem vitória em quatro jogos fora de casa

dois empates e duas derrotas. Se não bastasse a forma como aconteceu a eliminação na derrota por 3 a 1 para o Olimpia , quinta-feira (10) no Paraguai, o Flamengo i gualou outras campanhas ruins na Libertadores ao não vencer fora de casa. Foram quatro jogos contra Aucas (Equador), Ñublense (Chile), Racing (Argentina), além dos paraguaios, com

Em 19 participações na competição sul-americana, essa é a quinta vez que o Rubro-Negro tem péssimo desempenho como visitante. Nas outras quatro, foi eliminado na fase de grupos: em 1983, 2002, 2012 e 2017.



A diferença principal entre as outras campanhas é a força do elenco do elenco atual do Flamengo, o mais caro da atual edição e recheado de grandes nomes. Mesmo assim, o time teve desempenho pífio fora do Rio, culminando com a eliminação no Paraguai após ter vantagem de 1 a 0 no Maracanã e ainda abrir o placar.



"(O torcedor) tem que estar bravo, chateado, nervoso com a gente. Resta trabalhar para sermos melhores e fazermos mais em campo", afirmou Everton Ribeiro em coletiva após o jogo de quinta.



Relembre as outras campanhas do Flamengo sem vencer fora de casa





1983

Fase de grupos - 3 jogos com 2 empates (Grêmio e Blooming-BOL) e 1 derrota (Bolívar-BOL).

2002

Fase de grupos - 3 jogos e 3 derrotas (Olimpia, Universidad Católica-CHI e Once Caldas-COL).



2012

Fase de grupos (antes, jogou a fase preliminar) - 4 jogos com 1 empate (Lanús-ARG) e 3 derrotas (Real Potosí-BOL, Emelec-EQU e Olimpia).



2017

Fase de grupos - 3 jogos e três derrotas (San Lorenzo-ARG, Universidad Católica-CHI e Athletico-PR)



2023

Oitavas de final - 4 jogos com 2 empates (Racing e Ñublense) e 2 derrotas (Olimpia e Aucas)