Time de Cristiano Ronaldo pretende aproveitar eliminação do Flamengo para insistir por Léo Pereira

Rio - O Al-Nassr não pretende desistir da contratação do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. De acordo com o portal “Goal”, o time de Cristiano Ronaldo quer aproveitar a eliminação do Rubro-Negro na Libertadores para fazer uma nova investida pelo defensor.



Na primeira vez que procuraram o Flamengo, os sauditas acenaram com uma proposta de 12 milhões de dólares por Léo Pereira, mas o clube carioca avisou que não pretendia abrir mão do jogador. Agora, com a queda precoce na Libertadores, o Al-Nassr quer saber se há possibilidade de negociação.



A primeira proposta do Al-Nassr balançou Léo Pereira, que ficou empolgado com o projeto financeiro e esportivo. No entanto, o Flamengo avisou que não tinha intenção de vender nenhum jogador.



Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, após se destacar com a camisa do Athletico-PR. Pelo time carioca, coleciona 141 jogos e marcou sete gols.