Flamengo volta a vencer o Santos e garante vaga na final do Brasileirão sub-20

Rio - O Flamengo está na decisão do Brasileirão sub-20. A confirmação da vaga veio com a vitória sobre o Santos por 3 a 1 na Gávea, neste sábado, 12, pelo jogo da volta da semifinal do campeonato. Petterson (2) e Werton fizeram os gols do Rubro-Negro. Gabriel, por sua vez, marcou pelo lado do Peixe.

Vale lembrar que o Fla derrotou a equipe paulista por 2 a 1 na partida de ida da semifinal. Dessa forma, avançou à decisão com uma vitória no placar agregado de 5 a 2.

"Mais uma final com o sub-20 em 2023. No Brasileiro, a gente se manteve muito regular, tivemos a melhor campanha do geral. Nas quartas, fomos muito bem contra o Athletico. Fizemos dois jogos muito consistentes na parte defensiva contra o Santos. Uma equipe muito difícil, muito técnica de se jogar. Um jogo muito legal para quem estava assistindo", disse o técnico Mario Jorge, à FlaTV.

"A gente teve uma densidade defensiva muito forte. Se a gente, hoje, conseguiu uma vitória até com um placar um pouco mais aberto, foi graças a nossa defesa, que soube se comportar muito bem", completou.

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Na final, o Rubro-Negro enfrentará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Corinthians. No duelo de ida, o Alviverde levou a melhor e goleou o Timão por 5 a 1.