Flamengo: torcedores planejam protesto na chegada do ônibus da equipe ao Maracanã

Rio - Torcedores do Flamengo preparam um protesto para cobrar o time na chegada ao Maracanã, neste domingo, 13, antes do jogo contra o São Paulo. De acordo com o site "Coluna do Fla", a ideia é jogar pipoca, ovos e tomates no ônibus que levará a delegação rubro-negra até o estádio.

O Flamengo, aliás, vive mais um momento conturbado na temporada. Isso por causa da eliminação precoce na Libertadores após a derrotada de virada para o Olimpia por 3 a 1, no Defensores del Chaco.

Assim, torcedores protestaram na saída do estádio, em Assunção, no Paraguai, e também no desembarque do Fla no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Já no último sábado, torcedores picharam o muro do CT do Ninho do Urubu e escreveram mensagens para a diretoria ( clique aqui e saiba mais ).

CRISES EM 2023



O ano do Flamengo tem sido conturbado desde o início. Nos primeiros meses de 2023, o Rubro-Negro tinha a possibilidade de conquistar cinco títulos, mas perdeu todos: terceiro lugar na Taça Guanabara; vice no Estadual; terceiro lugar do Mundial; vice da Recopa Sul-Americana; e vice da Supercopa do Brasil.

A sequência culminou na saída do técnico Vítor Pereira e na chegada de Sampaoli. No entanto, na última quinta-feira, o Fla teve uma atuação ruim diante do Olimpia e deu adeus à Libertadores na fase oitavas de final.

Outro capítulo que marcou o ano do clube foi o episódio do soco do preparador físico Pablo Fernández em Pedro. O profissional, que fazia parte da comissão técnica de Samapoli, claro, deixou o Flamengo.

Restam duas possibilidades de título para tentar "salvar" o ano: o do Campeonato Brasileiro, competição em que vê o Botafogo liderar com 47 pontos (Fla tem 31, mas um jogo a menos); e o da Copa do Brasil, competição em que é semifinalista e abriu boa vantagem no jogo de ida, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

AGENDA

O Flamengo enfrentará o São Paulo neste domingo, a partir das 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.