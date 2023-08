Ausência de Pedro contra o Olimpia teria irritado grupo do Flamengo

Rio - A situação entre Jorge Sampaoli e o elenco do Flamengo se agrava a cada dia. A decisão do argentino de não utilizar Pedro durante a partida contra o Olimpia teria gerado irritação no elenco rubro-negro. O clube carioca foi derrotado por 3 a 1 e acabou sendo eliminado da Libertadores.

O relacionamento entre o argentino e o atacante não é bom. Com Sampaoli, Pedro perdeu espaço na equipe. O auge do clima ruim entre os dois aconteceu na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, quando o artilheiro rubro-negro foi agredido pelo ex-preparador físico Pablo Fernández, bastante próximo de Sampaoli.

Apesar de estar vivendo momentos ruins dentro de campo, Pedro é o artilheiro do Flamengo com 26 gols. Precisando de uma reação na partida, o treinador optou por não utilizar o centroavante rubro-negro no segundo tempo.