Flamengo tem nova atuação ruim, e escapa de derrota para reservas do São Paulo com gol no fim

Rio - Vivendo um momento de tensão na temporada, o Flamengo voltou a jogar mal. No Maracanã, contra os reservas do São Paulo, o Rubro-Negro saiu atrás, e só escapou da derrota no fim da partida com um gol de pênalti marcado por Pedro. O placar de 1 a 1 encerrou a trajetória do clube carioca no primeiro turno do Brasileiro.

O Flamengo encara o Grêmio, na próxima quarta-feira, no Maracanã, em partida pelas semifinais da Copa do Brasil. Na Série A, o Rubro-Negro recebe o Coritiba, fora de casa, no próximo domingo. Já o São Paulo encara o Corinthians, também no meio de semana pela Copa do Brasil, e no sábado recebe o líder Botafogo, no Morumbi.

O Flamengo entrou em campo em compasso lento contra o São Paulo no Maracanã. Anestesiado após a eliminação da Libertadores para o Olimpia, o clube carioca viu o Tricolor Paulista ter controle da partida durante o maior tempo no primeiro tempo, e mesmo com uma equipe alternativa, sair com a vantagem para o intervalo.

O gol do São Paulo saiu aos 38 minutos. Lucas Moura, que havia disputado apenas uma partida no seu retorno ao futebol brasileiro, fez belíssima jogada, avançou pela defesa do Flamengo, e finalizou para marcar o seu primeiro gol na segunda passagem pelo Tricolor do Morumbi. No fim do primeiro tempo, o Flamengo buscou uma intensidade maior na partida, e até criou algumas oportunidades, porém, o São Paulo conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Everton Ribeiro e Gerson entraram nas vagas de Arrascaeta e Thiago Maia. As substituições geraram irritação dos torcedores do Rubro-Negro que chamaram Jorge Sampaoli de "burro". Apesar disso, a equipe carioca voltou com mais disposição para o segundo tempo.

Com 20 minutos, o clube carioca criou três oportunidades, duas com Allan, e uma com Bruno Henrique. O goleiro Jandrey apareceu bem para defender. O São Paulo se fechou ainda mais e buscou tentar resolver a partida no contra-ataque, porém, faltou um pouco de capricho nas finalizações.

A partida seguiu aberta no fim do jogo. Wellington Rato perdeu uma grande oportunidade em um contra-ataque. Já nos acréscimos, Luiz Araújo sofre pênalti de Michael Araújo. Na cobrança, Pedro deixou tudo igual e deu números finais ao confronto no Maracanã.