Apesar do tropeço, Fabrício Bruno vê 'grande jogo' e pede apoio dos torcedores

Rio - O Flamengo evitou a derrota para o São Paulo no fim da partida no Maracanã. Ao comentar o resultado, o zagueiro Fabrício Bruno afirmou que o clube carioca teve o domínio da partida, e elogiou o rendimento do grupo rubro-negro, apesar do tropeço no Maracanã.

"A gente entende o torcedor, a temporada até aqui está muito abaixo. Mas hoje, acredito que a gente buscou desde início o resultado. Conseguimos impor nosso ritmo, conseguimos sufocar o São Paulo, e buscamos o gol nos acréscimos que eu acredito que premia o nosso empenho, porque fizemos um grande jogo. Sei que o momento é difícil, mas gostaria de pedir o apoio do nosso torcedor", afirmou.

O Flamengo encara o Grêmio, na próxima quarta-feira, no Maracanã, em partida pelas semifinais da Copa do Brasil. Na Série A, o Rubro-Negro recebe o Coritiba, fora de casa, no próximo domingo. Já o São Paulo encara o Corinthians, também no meio de semana pela Copa do Brasil, e no sábado recebe o líder Botafogo, no Morumbi.