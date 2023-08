Jorge Sampaoli se vê tentando adaptação ao Flamengo e admite dificuldades: 'Há facetas que não consegui'

Rio - O Flamengo voltou a tropeçar na temporada e ficou no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Maracanã. Após o fim da partida, o treinador Jorge Sampaoli afirmou que vem tentando se adaptar ao grupo do Rubro-Negro. O argentino chegou ao clube carioca durante a disputa da temporada em abril.

"Há uma postura de projeção que são os jogadores que, estando fora da escolha inicial do treinador, têm que haver um processo de comunicação e adaptação. Nós, ao contrário, estamos nos adaptando aos jogadores do Flamengo", afirmou.

Ao analisar a forma de atuar do Flamengo, o treinador admitiu que não conseguir extrair o rendimento desejado. Porém, Sampaoli elogiou a maneira como a equipe se comportou contra o São Paulo.

"Não tenho nenhum problema em autocrítica, sou um técnico que sempre quer que o time jogue como no segundo tempo e tranquilo, mesmo sem o time ganhar, e teve uma imagem de protagonismo desmedido, mas quando o time entra numa passividade ou comodidade, aí sim me sinto incomodado. Então, tenho que buscar a projeção com a execução e ser uma mistura que nos permita ter resultados nesse curto prazo. Minhas equipes têm um grau de intensidade, pressão e ataque muito altos. Há facetas que ainda não consegui", disse.