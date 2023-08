Para Braz, não há problema de relacionamento entre Sampaoli e jogadores do Flamengo

haver uma clara falta de sintonia entre os dois lados. Duas semanas após o início da nova crise no Flamengo, com o soco do então preparador físico Pablo Fernández em Pedro , um dirigente do Flamengo falou com a imprensa. Após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Maracanã, o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, negou haver crise de relacionamento entre Jorge Sampaoli e o elenco, apesar de

"Não acredito que não tenha boa relação. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva (o soco em Pedro), que não tem como controlar. O Flamengo, como instituição, tomou todas as atitudes, as pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu", afirmou Braz na zona mista, no domingo (13).



aumentou a pressão sobre Sampaoli, jogadores e a diretoria. A queda de produção foi acentuada após o soco de Pablo Fernández, que no dia seguinte foi demitido. Ainda assim, a postura de Sampaoli sobre o ocorrido incomodou o elenco, que já não estava muito satisfeito com o argentino no dia a dia. Em meio a uma série de atuações ruins e, consequentemente, a eliminação na Libertadores para o Olimpia.

Braz acredita ainda ser possível o Flamengo conquistar dois títulos na temporada

Mas mesmo com todos esses problemas,na temporada, após perder outros seis

"O que posso falar é que foi tomada uma atitude como instituição (sobre o caso da agressão), vida que segue e a gente está em pé numa competição importantíssima, que é a Copa do Brasil. Pessoas aqui dentro do departamento ainda acreditam no Brasileiro e é isso. É você ter tranquilidade para poder seguir", completou.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (16), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Grêmio.O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença no Maracanã que se classifica para a final. Já no Brasileirão, está 15 pontos atrás do líder Botafogo.