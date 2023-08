São Paulo contestará na CBF sobre pênalti marcado para o Flamengo

Rio - O São Paulo enviará um ofício à CBF nesta segunda-feira (14) cobrando explicações sobre o pênalti marcado para o Flamengo no duelo deste último domingo (13), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista contesta a marcação da linha de impedimento traçada pelo VAR na origem da jogada.

Na imagem, o árbitro de vídeo marca a linha no pé de um jogador do Flamengo no canto superior da tela e outra na entrada da área. Entretanto, o São Paulo contesta qual pé está sendo parâmetro para a decisão da arbitragem. Além disso, o clube paulista uma preocupação para o jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (16), pela semifinal da Copa do Brasil.

Por outro lado, o São Paulo não contesta a marcação da falta de Michel Araújo em Luiz Araújo. O lance ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo, quando o time paulista vencia por 1 a 0. Na cobrança, Pedro converteu e empatou o placar. O meio-campista uruguaio chegou a publicar uma mensagem nas redes sociais pedindo desculpas pela falta.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 32 pontos e subiu para o terceiro lugar, enquanto o São Paulo se manteve em nono com 27. Ambos voltam a campo no meio da semana pela semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebe o Grêmio, na quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, enquanto o Tricolor recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 19h30, no Morumbi.