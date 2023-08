Reapresentação do Flamengo tem David Luiz na academia e Pulgar começando transição física

Rio - O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (14), no Ninho do Urubu, de olho no duelo com o Grêmio, na próxima quarta (16), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Os principais destaques foram David Luiz, que fez apenas trabalhos na academia, e Erick Pulgar, que iniciou a transição física. As informações são do “ge”.



David teve um desconforto muscular no adutor da coxa esquerda e foi desfalque na partida contra o São Paulo. A presença do zagueiro diante do Grêmio está praticamente descartada.



Já Erick Pulgar, que está sem jogar há mais de um mês por conta de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, está focado na recuperação física. Ele ainda não tem previsão de retorno.



Os jogadores que foram titulares no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo (13), no Maracanã, fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo.



O Flamengo tem boa vantagem para garantir vaga na final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e pode perder por até um gol de diferença no Maracanã para se classificar.