Ex-jogador do Flamengo é vencedor de programa culinário no Uruguai

Ex-jogador do Flamengo, Horacio Peralta foi campeão do Masterchef do Uruguai Reprodução Ex-jogador do Flamengo, o ex-meia Horacio Peralta foi campeão da edição uruguaia do programa "Masterchef". Na grande final, o ex-atleta, que também jogou tradicionais clubes uruguaios, venceu o cantor pop Gustavo Lust.Peralta jogou no Flamengo em 2006, após ser contratado junto ao Grasshoppers, da Suíça. Conhecido por ser ambidestro, o meia disputou 20 partidas pelo Rubro-Negro, tendo feito quatro gols. Um deles, inclusive, foi o que classificou o Flamengo para a segunda fase da Copa do Brasil, competição essa que o clube da Gávea foi campeão naquele ano.

Entretanto, Peralta não deixou uma impressão positiva na torcida do Flamengo, sendo conhecido como um jogador "baladeiro". Após o fim da temporada, o uruguaio foi negociado para o Bella Vista, de seu país natal, e rodou por outros times na carreira. Ao todo, além do título da Copa do Brasil, o meia foi campeão de três Campeonatos Uruguaios. Aos 41 anos, o uruguaio encerrou sua carreira em 2015 no Cerrito, equipe do próprio país.