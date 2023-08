Flamengo decide renovar, e deverá propor novo contrato a Bruno Henrique e Everton Ribeiro

Rio - Ídolos do Flamengo, o meia Everton Ribeiro e Bruno Henrique deverão seguir no elenco em 2023. O Rubro-Negro teria decidido pela permanência dos veteranos, e em breve, uma proposta de renovação, de pelo menos mais uma temporada, deverá ser apresentada para os dois.

Everton Ribeiro, de 34 anos, chegou ao Flamengo em 2017. Após duas temporadas seguidas sem títulos de expressão, o apoiador se tornou peça fundamental do grupo vitorioso que o Flamengo montou de 2019 a 2022. O grande momento o fez disputar a Copa do Mundo do Catar.

Já Bruno Henrique, de 32 anos, chegou ao Flamengo em 2019, e naquela temporada viveu o seu melhor momento na carreira. Ele foi eleito o melhor jogador do Brasileiro e da Libertadores naquele ano, ambos os títulos foram conquistados pelo Flamengo. De 2020 a 2021 seguiu sendo destaque e conquistando títulos. No ano passado, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho e ficou dez meses sem jogar.