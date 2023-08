Após 16 dias, Sampaoli tem papo com Pedro pela primeira vez sobre soco em vestiário do Flamengo

sua relação ruim com o atacante Pedro. Nesta segunda-feira (14), 16 dias após o atacante ser agredido no vestiário com um soco no rosto pelo ex-preparador físico Pablo Fernández, o treinador conversou pela primeira vez com o jogador sobre o assunto. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN. Rio - Cada vez mais pressionado no comando do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli tentou aparar as arestas emNesta segunda-feira (14), 16 dias após, o treinador conversou pela primeira vez com o jogador sobre o assunto. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, a ideia é acalmar os ânimos nos bastidores. A conversa entre Sampaoli e Pedro aconteceu pouco antes do treino desta segunda e teve como objetivo "zerar" a situação, que tem gerado um clima ruim internamente. O Flamengo tenta contornar a situação.

Desde a agressão, Pedro foi utilizado por Sampaoli em apenas duas partidas. Jogou os 90 minutos na derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, quando Gabigol estava suspenso, e foi colocado em campo no segundo tempo do duelo com o São Paulo, no último domingo (13), no Maracanã, atuando por pouco mais de 30 minutos. Na eliminação da Libertadores diante do Olimpia, no Paraguai, o camisa 9 não saiu do banco.

Tentando controlar o "incêndio" nos bastidores, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. O Rubro-Negro tem boa vantagem para garantir vaga na final, já que venceu o jogo de ida por 2 a 0, em Porto Alegre, e pode perder por até um gol de diferença para se classificar.